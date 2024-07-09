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Kedi Değil, Köpek Değil! Güvercini Evcilleştiren Kadın Herkesi Şoke Etti: “Böylesini İlk Defa Görüyorum”

Kedi Değil, Köpek Değil! Güvercini Evcilleştiren Kadın Herkesi Şoke Etti: “Böylesini İlk Defa Görüyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 17:29

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Henüz evcilleşmeyen ve evcilleştiğini görünce şaşırdığımız birçok hayvan var. Bunlardan biri de güvercinler. Muhabbet kuşlarına, papağanlara alışkınız ancak güvercin sevdalıları dahi omuzlarına konduracak kadar evcilleştiremiyor. @bozukguvercin adlı TikTok hesabından paylaşım yapan Buse adlı kadın ise tam bir Disney prensesi.

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Çünkü Buse adlı kadının evcil mi evcil bir güvercini var. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor.

Çünkü Buse adlı kadının evcil mi evcil bir güvercini var. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyor.

Hatta evde rahat gezebilmesi için altına bez bile bağlanıyor.

Hatta evde rahat gezebilmesi için altına bez bile bağlanıyor.

İşte detaylar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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