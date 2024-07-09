Kedi Değil, Köpek Değil! Güvercini Evcilleştiren Kadın Herkesi Şoke Etti: “Böylesini İlk Defa Görüyorum”

Henüz evcilleşmeyen ve evcilleştiğini görünce şaşırdığımız birçok hayvan var. Bunlardan biri de güvercinler. Muhabbet kuşlarına, papağanlara alışkınız ancak güvercin sevdalıları dahi omuzlarına konduracak kadar evcilleştiremiyor. @bozukguvercin adlı TikTok hesabından paylaşım yapan Buse adlı kadın ise tam bir Disney prensesi.