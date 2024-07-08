Doğduğu Topraklara Bir Daha Gitme Fırsatı Bulamayan Anneannesini Ülkesine Götüren Kadın Gönülleri Fethetti

Genç yaşta doğduğu topraklar olan Makedonya’yı terk etmek zorunda kalan ve bir daha da gidemeyen anneannesine unutulmaz bir sürpriz yapan kadın hepimizin kalplerini eritti. Genç kadın “Makedonya’ya gidiyoruz” dediği anda anneannesinin yüzündeki tebessüm paha biçilemezdi.