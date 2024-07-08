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Doğduğu Topraklara Bir Daha Gitme Fırsatı Bulamayan Anneannesini Ülkesine Götüren Kadın Gönülleri Fethetti

Doğduğu Topraklara Bir Daha Gitme Fırsatı Bulamayan Anneannesini Ülkesine Götüren Kadın Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 15:59

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Genç yaşta doğduğu topraklar olan Makedonya’yı terk etmek zorunda kalan ve bir daha da gidemeyen anneannesine unutulmaz bir sürpriz yapan kadın hepimizin kalplerini eritti. Genç kadın “Makedonya’ya gidiyoruz” dediği anda anneannesinin yüzündeki tebessüm paha biçilemezdi.

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Müjdeyi verdikten sonra tatil hazırlıklarına başlayan aile Makedonya’da birbirinden güzel anılar biriktirirken yaşlı kadının yaşadığı duygular kameraya yansıyordu.

Müjdeyi verdikten sonra tatil hazırlıklarına başlayan aile Makedonya’da birbirinden güzel anılar biriktirirken yaşlı kadının yaşadığı duygular kameraya yansıyordu.

86 yaşındaki kadın uzun yıllar sonra Üsküp’e gidince doğduğu evi, büyüdüğü sokakları gezme fırsatı bulmuştu.

86 yaşındaki kadın uzun yıllar sonra Üsküp’e gidince doğduğu evi, büyüdüğü sokakları gezme fırsatı bulmuştu.

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