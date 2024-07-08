Doğduğu Topraklara Bir Daha Gitme Fırsatı Bulamayan Anneannesini Ülkesine Götüren Kadın Gönülleri Fethetti

Genç yaşta doğduğu topraklar olan Makedonya’yı terk etmek zorunda kalan ve bir daha da gidemeyen anneannesine unutulmaz bir sürpriz yapan kadın hepimizin kalplerini eritti. Genç kadın “Makedonya’ya gidiyoruz” dediği anda anneannesinin yüzündeki tebessüm paha biçilemezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müjdeyi verdikten sonra tatil hazırlıklarına başlayan aile Makedonya’da birbirinden güzel anılar biriktirirken yaşlı kadının yaşadığı duygular kameraya yansıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
86 yaşındaki kadın uzun yıllar sonra Üsküp’e gidince doğduğu evi, büyüdüğü sokakları gezme fırsatı bulmuştu.
İşte detaylar 👇🥹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın