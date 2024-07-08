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Dubai’de Bir Mağazada Süs Manken Yerine Canlı Manken Kullanıldığı Görüntülendi

Dubai’de Bir Mağazada Süs Manken Yerine Canlı Manken Kullanıldığı Görüntülendi

Dubai
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 14:54

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Yapay zekanın gelişmesi ve gelişmeye devam etmesiyle birlikte insanların iş gücünün azaldığı ve ilerleyen süreçlerde bazı iş kollarında insanların çalışmayacağı endişesi yaşanırken Dubai’den gelen bir görüntü tam tersi etki yarattı. Bu sefer robot insanın işini değil, insan bir cansız nesnenin işini üstlenmişti.

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Bunca zamandır mağazalardaki ürünlerin tanıtımını süs mankenlerin üzerinde görürken şimdiyse bir kadın modellik yapıyordu.

Bunca zamandır mağazalardaki ürünlerin tanıtımını süs mankenlerin üzerinde görürken şimdiyse bir kadın modellik yapıyordu.

Mağazanın canlı manken kullanmaya başlaması her geçen müşterinin ilgisini çekiyor gibi görünüyordu.

Mağazanın canlı manken kullanmaya başlaması her geçen müşterinin ilgisini çekiyor gibi görünüyordu.

İşte detaylar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇

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