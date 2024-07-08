Dubai’de Bir Mağazada Süs Manken Yerine Canlı Manken Kullanıldığı Görüntülendi

Yapay zekanın gelişmesi ve gelişmeye devam etmesiyle birlikte insanların iş gücünün azaldığı ve ilerleyen süreçlerde bazı iş kollarında insanların çalışmayacağı endişesi yaşanırken Dubai’den gelen bir görüntü tam tersi etki yarattı. Bu sefer robot insanın işini değil, insan bir cansız nesnenin işini üstlenmişti.