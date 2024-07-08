Görüş Bildir
Haberler
Video
Vatandaşlar Cevaplarıyla İkiye Bölündü: “Kendinizden 20 Yaş Büyük Zengin Biriyle Evlenir miydiniz?”

Vatandaşlar Cevaplarıyla İkiye Bölündü: “Kendinizden 20 Yaş Büyük Zengin Biriyle Evlenir miydiniz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 14:28

İçerik Devam Ediyor

@halkmikrofonu adlı Instagram sayfası geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sokak röportajını paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Muhabir “Kendinizden 20 yaş büyük zengin biriyle evlenir miydiniz?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Gelen yanıtlara bakılınca vatandaşların ikiye bölündüğü görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evlenirdim diyenler günümüz ilişkilerinin para odaklı olduğunu ve ekonomiyi sebep sundu.

Evlenirdim diyenler günümüz ilişkilerinin para odaklı olduğunu ve ekonomiyi sebep sundu.

Evlenmezdim diyenler ise aşkın paradan daha önemli olduğunu dile getirdi.

Evlenmezdim diyenler ise aşkın paradan daha önemli olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın