Vatandaşlar Cevaplarıyla İkiye Bölündü: “Kendinizden 20 Yaş Büyük Zengin Biriyle Evlenir miydiniz?”

@halkmikrofonu adlı Instagram sayfası geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sokak röportajını paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Muhabir “Kendinizden 20 yaş büyük zengin biriyle evlenir miydiniz?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Gelen yanıtlara bakılınca vatandaşların ikiye bölündüğü görüldü.
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Evlenirdim diyenler günümüz ilişkilerinin para odaklı olduğunu ve ekonomiyi sebep sundu.
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Evlenmezdim diyenler ise aşkın paradan daha önemli olduğunu dile getirdi.
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