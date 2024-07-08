Modern Sanat Çalışmaları Yine Şaşırtmadı: Kadınları Fırça Olarak Kullandılar

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye-Hollanda Maçını Böyle Özetledi!

Türk Taksicinin Hollandalı Turiste Yaptığı Hareket Tepki Çekti: 'Sen Şimdi Naneyi Yedin'

ABD Yapay Gıdalar ile Gündemde: Bıçak Kesmeyen ve Esneyen Meyveler Karşısında Vatandaşlar Tepki Gösteriyor

Hollanda Maçı Diye Oyun İzleyen Kadın Açıklama Yaptı Yine de Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı