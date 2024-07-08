Görüş Bildir
Haberler
Video
Modern Sanat Çalışmaları Yine Şaşırtmadı: Kadınları Fırça Olarak Kullandılar

Modern Sanat Çalışmaları Yine Şaşırtmadı: Kadınları Fırça Olarak Kullandılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 13:47

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda modern sanat adı altında birçok çalışma görür olduk. Başlarda anlam verilemiyor ve izleyiciler şaşırıyordu ancak artık farklı her çalışmaya ‘modern sanat’ etiketi verilmeye başladı. Gelin şimdiki videoya birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu çalışmada kadın vücudunun fırça olarak kullanıldığı görüldü.

Bu çalışmada kadın vücudunun fırça olarak kullanıldığı görüldü.

Bir kişi kadınları hareket ettiriyor, yere değen saçları ise boyalara fırça darbesi veriyordu.

Bir kişi kadınları hareket ettiriyor, yere değen saçları ise boyalara fırça darbesi veriyordu.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın