Modern Sanat Çalışmaları Yine Şaşırtmadı: Kadınları Fırça Olarak Kullandılar

Son zamanlarda modern sanat adı altında birçok çalışma görür olduk. Başlarda anlam verilemiyor ve izleyiciler şaşırıyordu ancak artık farklı her çalışmaya ‘modern sanat’ etiketi verilmeye başladı. Gelin şimdiki videoya birlikte bakalım.
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Bu çalışmada kadın vücudunun fırça olarak kullanıldığı görüldü.
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Bir kişi kadınları hareket ettiriyor, yere değen saçları ise boyalara fırça darbesi veriyordu.
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