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Şiddet Gören Kediyi Sahiplenen Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Güvenini Kazanmayı Başardı

Şiddet Gören Kediyi Sahiplenen Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Güvenini Kazanmayı Başardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 12:37

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Patili dostlarımız insan ömrüne kıyasla kısacık olan hayatlarında maalesef ki kötü hayatlar sürebiliyor. Eğer şansları varsa tanıştıkları insanlar sayesinde güzel bir yaşamı garantileyebiliyorlar. Dünyalar tatlısı bir kedi de şiddet gördüğü için öfke problemlerine sahipken yeni sahibiyle birlikte güzel bir hayata başlangıç yaptı.

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Yeni evine ilk geldiği zamanlarda kendini korumak için sürekli saldırgan davranışlar sergileyen kedi karşısında sabırlı kadın pes etmedi.

Yeni evine ilk geldiği zamanlarda kendini korumak için sürekli saldırgan davranışlar sergileyen kedi karşısında sabırlı kadın pes etmedi.

Her gün onun güvenini sağlayabilmek için küçük adımlar attı ve sonuca bakıldığında tatlı kedi sahibine adeta aşık olmuştu.

Her gün onun güvenini sağlayabilmek için küçük adımlar attı ve sonuca bakıldığında tatlı kedi sahibine adeta aşık olmuştu.

İşte o anlar 👇

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