Her Geçen Gün Daha da İnandırıcı Oluyor: Göz Rengini Değiştiren Adamın Ameliyat Süreci

Son zamanlarda kerapigmentasyon adı verilen ve göz renginin değiştirildiği estetik operasyon akıl almaz derecede revaçta. Sosyal medyada keşfette dolaşırken bu operasyonu geçiren birileri mutlaka karşımıza çıkıyor. Aslında doktorların pek de tavsiye etmediği kerapigmentasyon işlemini yaptıran bir adamın ameliyat sürecine gelin birlikte bakalım.
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Kahverengi gözlerini maviye dönüştürmek için işlemi yaptıran adamın operasyona girmeden önceki hali bu şekildeydi.
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Ardından ise tek gözünün renginin değiştirildiği hali ise bu şekilde oldu. Eski operasyonlara nazaran daha doğal olsa da yine de keskin bir mavilik hakimdi.
İşlem sonucunda adamın gözlerini kısarak konuşulduğu görüldü. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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