İstanbul’da Bir Taksici Aracına Binen Hollandalı Müşteriye Mehter Marşı Dinletti

Geçtiğimiz Cumartesi Hollanda’nın 2-1 galibiyetiyle çeyrek finalde Euro 2024’e veda ettik. İstanbul’da bir taksici de aracına bir Hollandalının binmesi üzerine yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Şoförün yaptığı karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu, kimi gülerken kimi ise eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taksici müşterinin Hollandalı olduğunu öğrenince “Sen şimdi naneyi yemedin mi?” dedi ve Mehter Marşı açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolcu arkada küçük bi’ şaşkınlık yaşadıktan sonra gülmeye başladı. Şoför ise “Hollanda bizi yenerse ben de sana bunu dinletirim bro.” sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın