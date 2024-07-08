İstanbul’da Bir Taksici Aracına Binen Hollandalı Müşteriye Mehter Marşı Dinletti

Geçtiğimiz Cumartesi Hollanda’nın 2-1 galibiyetiyle çeyrek finalde Euro 2024’e veda ettik. İstanbul’da bir taksici de aracına bir Hollandalının binmesi üzerine yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Şoförün yaptığı karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu, kimi gülerken kimi ise eleştirdi.