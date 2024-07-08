Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul’da Bir Taksici Aracına Binen Hollandalı Müşteriye Mehter Marşı Dinletti

İstanbul’da Bir Taksici Aracına Binen Hollandalı Müşteriye Mehter Marşı Dinletti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 09:35

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz Cumartesi Hollanda’nın 2-1 galibiyetiyle çeyrek finalde Euro 2024’e veda ettik. İstanbul’da bir taksici de aracına bir Hollandalının binmesi üzerine yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Şoförün yaptığı karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu, kimi gülerken kimi ise eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Taksici müşterinin Hollandalı olduğunu öğrenince “Sen şimdi naneyi yemedin mi?” dedi ve Mehter Marşı açtı.

Taksici müşterinin Hollandalı olduğunu öğrenince “Sen şimdi naneyi yemedin mi?” dedi ve Mehter Marşı açtı.

Yolcu arkada küçük bi’ şaşkınlık yaşadıktan sonra gülmeye başladı. Şoför ise “Hollanda bizi yenerse ben de sana bunu dinletirim bro.” sözlerini kullandı.

Yolcu arkada küçük bi’ şaşkınlık yaşadıktan sonra gülmeye başladı. Şoför ise “Hollanda bizi yenerse ben de sana bunu dinletirim bro.” sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın