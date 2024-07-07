Hollanda Milli Takımı Karşısında Zeki Çelik'in Kaçırdığı Pozisyon Gol Olsaydı Neler Olurdu?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Peki maçı kazansak neler olurdu? @funkhanx isimli sosyal medya kullanıcısı, maçı kazandığımız senaryoda neler olabileceğini paylaştı.