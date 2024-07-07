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Hollanda Milli Takımı Karşısında Zeki Çelik'in Kaçırdığı Pozisyon Gol Olsaydı Neler Olurdu?

Hollanda Milli Takımı Karşısında Zeki Çelik'in Kaçırdığı Pozisyon Gol Olsaydı Neler Olurdu?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 17:01

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Peki maçı kazansak neler olurdu? @funkhanx isimli sosyal medya kullanıcısı, maçı kazandığımız senaryoda neler olabileceğini paylaştı.

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Türkiye-Hollanda maçında Milli futbolcu Zeki Çelik, gol atma şansını yakalamış, ancak pozisyonu kaçırarak topu ağlara gönderememişti.

Türkiye-Hollanda maçında Milli futbolcu Zeki Çelik, gol atma şansını yakalamış, ancak pozisyonu kaçırarak topu ağlara gönderememişti.

Zeki Çelik'in pozisyonu kaçırmayıp topu ağlara gönderdiği senaryoda neler yaşanabileceğini anlatan video izleyenleri duygulandırdı.

Zeki Çelik'in pozisyonu kaçırmayıp topu ağlara gönderdiği senaryoda neler yaşanabileceğini anlatan video izleyenleri duygulandırdı.

Gözlerimizi yaşartan o video 👇

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