Hollanda Milli Takımı Karşısında Zeki Çelik'in Kaçırdığı Pozisyon Gol Olsaydı Neler Olurdu?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Peki maçı kazansak neler olurdu? @funkhanx isimli sosyal medya kullanıcısı, maçı kazandığımız senaryoda neler olabileceğini paylaştı.
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Türkiye-Hollanda maçında Milli futbolcu Zeki Çelik, gol atma şansını yakalamış, ancak pozisyonu kaçırarak topu ağlara gönderememişti.
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Zeki Çelik'in pozisyonu kaçırmayıp topu ağlara gönderdiği senaryoda neler yaşanabileceğini anlatan video izleyenleri duygulandırdı.
Gözlerimizi yaşartan o video 👇
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