Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Nereden nereye. 😂
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2. Mourinho, çok memnunmuş diyorlar. 🤭
3. Biraz da nostalji. 😅
4. Derbide neler olacak acaba? 😬
5. Ronaldo'nun performansını nasıl buldunuz?
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6. Gerçekten böyle. 😂
7. Avusturya'ya büyük şok oldu.
8. Ne kadar övsek az. 🚀
9. Galibiyetten çok emindiniz ama hocam.
10. İstikrarlı olsa mükemmel olacak.
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11. Şampiyona tarihinde ilk kez bir ev sahibi, çeyrek finalde elendi.
12. Turnuvaya damga vuran oyunculardan birisi oldu.
13. Aynısı. 😮
14. Mükemmel bir oyuncu. Bakalım yurt dışına gidecek mi?
15. Yine kendini hatırlattı.
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16. Van Dijk, Liverpool'a "Barış'ı hemen alın" demiş olabilir.
17. Faul yapmadan durduramadılar.
18. Anlattığı her maç bir başka oluyor.
19. Beşiktaş'ın Miili Takım'ın Hollanda maçı için stada kurduğu "dev ekran"
20. Keşke daha çok oynayabilseydi.
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21. Daha ne yapsın.
22. Durduramıyorlar sonra. 🤣
23. Kesinlikle unutamayacak.
24. Kendisi için şanssız bir turnuva oldu.
25. Yok tabii denensin. 😂
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