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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 21:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. Nereden nereye. 😂

1. Nereden nereye. 😂
twitter.com

2. Mourinho, çok memnunmuş diyorlar. 🤭

2. Mourinho, çok memnunmuş diyorlar. 🤭
twitter.com

3. Biraz da nostalji. 😅

3. Biraz da nostalji. 😅
twitter.com

4. Derbide neler olacak acaba? 😬

4. Derbide neler olacak acaba? 😬
twitter.com

5. Ronaldo'nun performansını nasıl buldunuz?

5. Ronaldo'nun performansını nasıl buldunuz?
twitter.com
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6. Gerçekten böyle. 😂

6. Gerçekten böyle. 😂
twitter.com

7. Avusturya'ya büyük şok oldu.

7. Avusturya'ya büyük şok oldu.
twitter.com

8. Ne kadar övsek az. 🚀

8. Ne kadar övsek az. 🚀
twitter.com

9. Galibiyetten çok emindiniz ama hocam.

9. Galibiyetten çok emindiniz ama hocam.
twitter.com

10. İstikrarlı olsa mükemmel olacak.

10. İstikrarlı olsa mükemmel olacak.
twitter.com
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11. Şampiyona tarihinde ilk kez bir ev sahibi, çeyrek finalde elendi.

11. Şampiyona tarihinde ilk kez bir ev sahibi, çeyrek finalde elendi.
twitter.com

12. Turnuvaya damga vuran oyunculardan birisi oldu.

12. Turnuvaya damga vuran oyunculardan birisi oldu.
twitter.com

13. Aynısı. 😮

13. Aynısı. 😮
twitter.com

14. Mükemmel bir oyuncu. Bakalım yurt dışına gidecek mi?

14. Mükemmel bir oyuncu. Bakalım yurt dışına gidecek mi?
twitter.com

15. Yine kendini hatırlattı.

15. Yine kendini hatırlattı.
twitter.com
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16. Van Dijk, Liverpool'a "Barış'ı hemen alın" demiş olabilir.

16. Van Dijk, Liverpool'a "Barış'ı hemen alın" demiş olabilir.
twitter.com

17. Faul yapmadan durduramadılar.

17. Faul yapmadan durduramadılar.
twitter.com

18. Anlattığı her maç bir başka oluyor.

18. Anlattığı her maç bir başka oluyor.
twitter.com

19. Beşiktaş'ın Miili Takım'ın Hollanda maçı için stada kurduğu "dev ekran"

19. Beşiktaş'ın Miili Takım'ın Hollanda maçı için stada kurduğu "dev ekran"
twitter.com

20. Keşke daha çok oynayabilseydi.

20. Keşke daha çok oynayabilseydi.
twitter.com
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21. Daha ne yapsın.

21. Daha ne yapsın.
twitter.com

22. Durduramıyorlar sonra. 🤣

22. Durduramıyorlar sonra. 🤣
twitter.com

23. Kesinlikle unutamayacak.

23. Kesinlikle unutamayacak.
twitter.com

24. Kendisi için şanssız bir turnuva oldu.

24. Kendisi için şanssız bir turnuva oldu.

25. Yok tabii denensin. 😂

25. Yok tabii denensin. 😂
twitter.com

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