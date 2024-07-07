Formula 1'in Efsanevi Pilotu Lewis Hamilton 3 Yıl Aradan Sonra Britanya GP'de Zafere Ulaştı!
Formula 1'in Efsanevi Pilotu Lewis Hamilton 3 Yıl Aradan Sonra Britanya GP'de Zafere Ulaştı!
Formula 1'in efsanevi pilotlarından Lewis Hamilton, uzun bir aranın ardından Britanya Grand Prix'sinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Hamilton, son zaferini 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden tam 945 gün sonra kazandı.
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Formula 1 tutkunlarını heyecanlandıran Britanya Grand Prix'sinde, Mercedes'in deneyimli pilotu Lewis Hamilton zaferle parladı.
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Hamilton, 2021 yılından bu yana Formula 1'deki ilk galibiyetini elde etti.
Silverstone Pisti'nde gerçekleşen yarışta Hamilton, baştan sona üstün bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı.
Britanya Grand Prix'sinde elde ettiği bu galibiyet, Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını bir kez daha gösterdiği anlamına geliyor.
Ayrıca yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris üçüncü oldu. Öte yandan sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix’si ise 21 Temmuz’da gerçekleştirilecek.
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