TBYD Başkanı Erol Dündar Açıkladı: BAT Grubu Sigaralara Zam Geldi!
TBYD Başkanı Erol Dündar Açıkladı: BAT Grubu Sigaralara Zam Geldi!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
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Zam sonrası BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 65 liraya çıkarken, en pahalı sigarası 79 liraya ulaştı.
Erol Dündar'ın BAT Grubu sigara zammına ilişkin paylaşımı 👇
Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Erol Dündar, nisan ayında BAT sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.
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