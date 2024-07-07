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TBYD Başkanı Erol Dündar Açıkladı: BAT Grubu Sigaralara Zam Geldi!

TBYD Başkanı Erol Dündar Açıkladı: BAT Grubu Sigaralara Zam Geldi!

Zam sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 19:44

Enflasyon verisi sonrası artan ÖTV fiyatları sigaraya zam olarak yansımaya devam ediyor. JTI ve PM Grupları'nın ardından British American Tobacco’nun (BAT) Grubu sigaralara da zam geldi. 

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zam sonrası BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 65 liraya çıkarken, en pahalı sigarası 79 liraya ulaştı.

Zam sonrası BAT Grubu'nun en ucuz sigarası 65 liraya çıkarken, en pahalı sigarası 79 liraya ulaştı.

Erol Dündar'ın BAT Grubu sigara zammına ilişkin paylaşımı 👇

Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Erol Dündar, nisan ayında BAT sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Erol Dündar, nisan ayında BAT sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.
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