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İspanya Yetişkin İçeriklerine Erişim İçin Pasaport Çıkarıyor! QR Kod Okutma Zorunlu Olacak

İspanya Yetişkin İçeriklerine Erişim İçin Pasaport Çıkarıyor! QR Kod Okutma Zorunlu Olacak

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 18:23

İspanya, internet üzerinden yetişkin içeriklere erişimi denetlemek için oldukça dikkat çeken yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Buna göre, pornografik sitelere erişim ancak özel bir pasaportla yapılacak. Yeni uygulama ile çocukların pornografik yayınlardan uzak tutulması amaçlanıyor. 

Kaynak: İndependent Türkçe

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İspanya'da internetteki pornografik içeriklere erişim yeni uygulama kapsamında geliştirilen "Dijital Cüzdan" üzerinden yapılabilecek.

İspanya'da internetteki pornografik içeriklere erişim yeni uygulama kapsamında geliştirilen "Dijital Cüzdan" üzerinden yapılabilecek.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bu yazılıma giren kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi için kimlik bilgilerini vermesi zorunlu olacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bu yazılıma giren kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi için kimlik bilgilerini vermesi zorunlu olacak.

Kaynak

Uygulamada kimlik bilgileri doğrulanan kullanıcıların hesabına aylık 30 kredi yüklenecek. Pornografik sitelere erişim talep edildiğinde, uygulamanın oluşturacağı QR kod okutulacak ve tanımlanan krediler kullanılarak sitelere giriş sağlanacak.

Uygulamada kimlik bilgileri doğrulanan kullanıcıların hesabına aylık 30 kredi yüklenecek. Pornografik sitelere erişim talep edildiğinde, uygulamanın oluşturacağı QR kod okutulacak ve tanımlanan krediler kullanılarak sitelere giriş sağlanacak.

Uygulamanın ilk etapta İspanya üzerinden yayın yapan porno siteleri için geçerli olacağı, daha sonra kapsamının genişletileceği belertiliyor.

Uygulamanın ilk etapta İspanya üzerinden yayın yapan porno siteleri için geçerli olacağı, daha sonra kapsamının genişletileceği belertiliyor.

Söz konusu uygulamanın nedeni ise çocukların yetişkin içeriklerine erişimi kısıtlayacı hale getirebilmek.

Söz konusu uygulamanın nedeni ise çocukların yetişkin içeriklerine erişimi kısıtlayacı hale getirebilmek.

Dale Una Vuelta örgütünün son yayınladığı rapor ülkede 15 yaş altındaki çocukların yarısının yetişkin içeriklerine rahatça ulaşabildiğini göstermişti. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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