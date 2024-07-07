İspanya Yetişkin İçeriklerine Erişim İçin Pasaport Çıkarıyor! QR Kod Okutma Zorunlu Olacak

İspanya, internet üzerinden yetişkin içeriklere erişimi denetlemek için oldukça dikkat çeken yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Buna göre, pornografik sitelere erişim ancak özel bir pasaportla yapılacak. Yeni uygulama ile çocukların pornografik yayınlardan uzak tutulması amaçlanıyor.

Kaynak: İndependent Türkçe