İspanya Yetişkin İçeriklerine Erişim İçin Pasaport Çıkarıyor! QR Kod Okutma Zorunlu Olacak
İspanya Yetişkin İçeriklerine Erişim İçin Pasaport Çıkarıyor! QR Kod Okutma Zorunlu Olacak
İspanya, internet üzerinden yetişkin içeriklere erişimi denetlemek için oldukça dikkat çeken yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Buna göre, pornografik sitelere erişim ancak özel bir pasaportla yapılacak. Yeni uygulama ile çocukların pornografik yayınlardan uzak tutulması amaçlanıyor.
Kaynak: İndependent Türkçe
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İspanya'da internetteki pornografik içeriklere erişim yeni uygulama kapsamında geliştirilen "Dijital Cüzdan" üzerinden yapılabilecek.
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Independent Türkçe'nin haberine göre, bu yazılıma giren kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi için kimlik bilgilerini vermesi zorunlu olacak.
Uygulamada kimlik bilgileri doğrulanan kullanıcıların hesabına aylık 30 kredi yüklenecek. Pornografik sitelere erişim talep edildiğinde, uygulamanın oluşturacağı QR kod okutulacak ve tanımlanan krediler kullanılarak sitelere giriş sağlanacak.
Uygulamanın ilk etapta İspanya üzerinden yayın yapan porno siteleri için geçerli olacağı, daha sonra kapsamının genişletileceği belertiliyor.
Söz konusu uygulamanın nedeni ise çocukların yetişkin içeriklerine erişimi kısıtlayacı hale getirebilmek.
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