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Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları: CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu!

Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları: CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu!

Zam Özgür Özel Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 17:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret konusunda oldukça iddialı açıklamalar yaptı. 

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 'Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur.' 

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Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücrete ara zam tartışmalarına kapıyı geçen hafta sert kapatmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücrete ara zam tartışmalarına kapıyı geçen hafta sert kapatmıştı.

Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'de katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti: 

'Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.'

'Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.'

Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücrete ilişkin oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücrete ilişkin oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" ifadelerini kullandı.

Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimi, asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ile konuya oldukça mesafeli yaklaşıyor.

Ekonomi yönetimi, asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ile konuya oldukça mesafeli yaklaşıyor.

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