Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları: CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu!
Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları: CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret konusunda oldukça iddialı açıklamalar yaptı.
Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 'Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur.'
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Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücrete ara zam tartışmalarına kapıyı geçen hafta sert kapatmıştı.
Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücrete ilişkin oldukça iddialı açıklamalar yaptı.
Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur" ifadelerini kullandı.
Ekonomi yönetimi, asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ile konuya oldukça mesafeli yaklaşıyor.
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