Asgari Ücrete Ara Zam Tartışmaları: CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret konusunda oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: 'Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur.'