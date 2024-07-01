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Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Asgari Ücret Açıklaması: "Türkiye'de Asgari Ücret Düşük Değil"

Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Asgari Ücret Açıklaması: "Türkiye'de Asgari Ücret Düşük Değil"

Mehmet Şimşek Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 10:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili, 'Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Türkiye'de asgari ücret düşük değil' ifadelerini kullandı. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında ekonomi gündemi ve asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında ekonomi gündemi ve asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zam tartışmalarına kapıyı adeta sonuna kadar kaptırcasına açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zam tartışmalarına kapıyı adeta sonuna kadar kaptırcasına açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek şöyle devam etti: "Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak."

Mehmet Şimşek şöyle devam etti: "Asgari ücret yılbaşında yüzde 49 arttı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 20'lerde olacak. Yıl sonunda enflasyon piyasanın beklediği gibi olsa bile yüzde 42-43'lerde olacak."

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak."

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret AK Parti hükümetlerinde dolar bazında ciddi oranda arttı. Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak."

'Bizim için önemli olan dengesizliklerin giderilmesi ve bunu da kalıcı hale getirmek. Vatandaşımız bize inansın. Evet kolay bir süreç değil bu. Türkiye'nin sorunlarına kolaycı çözümler yok.' 

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