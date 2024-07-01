Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten Asgari Ücret Açıklaması: "Türkiye'de Asgari Ücret Düşük Değil"

'Bizim için önemli olan dengesizliklerin giderilmesi ve bunu da kalıcı hale getirmek. Vatandaşımız bize inansın. Evet kolay bir süreç değil bu. Türkiye'nin sorunlarına kolaycı çözümler yok.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇