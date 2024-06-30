Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 'Vatandaşlık' İsyanı: "Dünyadaki İlk Ülke Olduk"
Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 'Vatandaşlık' İsyanı: "Dünyadaki İlk Ülke Olduk"
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin konut satışı karşılığı verdiği vatandaşlıklara sosyal medya hesabından isyan etti. Eğilmez, konut satın alarak vatandaşlık alanların daha sonra üstüne kar koyarak konutları da sattığını yazdı.
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Türkiye'de yabancılara konut satışı için verilen en dikkat çekici teşvik vatandaşlık hakkı. Son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor.
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Vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018'de 1 milyon dolardı. Bu rakam daha sonra 250 bin dolara çekildi ancak tepkiler sonrası yeniden düzenlendi.
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin konut satışı karşılığı verdiği vatandaşlıklara sosyal medya hesabından isyan etti.
Eğilmez, 250 bin dolar ve üzeri döviz ödemesi yaparak vatandaşlık alan yabancıların, 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını ve Türkiye'nin bu şekilde üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti.
Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan Eğilmez şu ifadeleri kullandı: "250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar."
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Mafi Eğilmez'in paylaşımı ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
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