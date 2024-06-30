Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 'Vatandaşlık' İsyanı: "Dünyadaki İlk Ülke Olduk"

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin konut satışı karşılığı verdiği vatandaşlıklara sosyal medya hesabından isyan etti. Eğilmez, konut satın alarak vatandaşlık alanların daha sonra üstüne kar koyarak konutları da sattığını yazdı.