Hükümet Geri Adım Atabilir: Asgari Ücret İçin Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı

Ekonomi yönetimi enflasyonu tetikleyeceği için asgari ücrete ara zam vermekten kaçınırken, yüzde 75'lere gelen enflasyon çalışanlara büyük alım gücü kaybı yaşatmış durumda. Hal böyle olunca kulislerde asgari ücrete zam verilebileceği ve bu oranın da yüzde 15'lerle sınırlı tutulabileceği konuşuluyor.

Kaynak: TGRT Haber