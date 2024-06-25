Hükümet Geri Adım Atabilir: Asgari Ücret İçin Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
Hükümet Geri Adım Atabilir: Asgari Ücret İçin Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı
Ekonomi yönetimi enflasyonu tetikleyeceği için asgari ücrete ara zam vermekten kaçınırken, yüzde 75'lere gelen enflasyon çalışanlara büyük alım gücü kaybı yaşatmış durumda. Hal böyle olunca kulislerde asgari ücrete zam verilebileceği ve bu oranın da yüzde 15'lerle sınırlı tutulabileceği konuşuluyor.
Kaynak: TGRT Haber
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Türkiye’de asgari ücret çalışanlar için giderek ortalama ücret haline geliyor. Hal böyle olunca asgari ücretin seviyesi de giderek daha önem kazanıyor. Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti.
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Memurlar ve emekliler için temmuz ayında zam var. Ancak iş asgari ücrete geldiğinde ekonomi yönetimi bu duruma pek sıcak bakmıyor. Bunun nedeni ise zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi.
Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında hükümet oldukça baskı altında.
TGRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, kulislerde eğer asgari ücrete zam yapılırsa bu oranın yüzde 15 seviyesinde olabileceği belirtiliyor. 2024 yılının ilk 6 ayında beklenen enflasyon ise yüzde 25 civarı.
Bu iddialar gerçekleşirse Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye çıkabilir.
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