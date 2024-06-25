Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'19 Bin 552 Lira' Gündem Olmuştu: AK Parti'den Jet Hızıyla Asgari Ücret Açıklaması

'19 Bin 552 Lira' Gündem Olmuştu: AK Parti'den Jet Hızıyla Asgari Ücret Açıklaması

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 12:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcıısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında asgari ücrete zam yapılacağı yönündeki açıklamaları jet hızıyla yalanladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TGRT Haber, bugünkü bir kulis haberinde hükümetin işçinin sesine kulak vererek, asgari ücrete yüzde 15 zam verebileceğini yazmıştı.

TGRT Haber, bugünkü bir kulis haberinde hükümetin işçinin sesine kulak vererek, asgari ücrete yüzde 15 zam verebileceğini yazmıştı.

Haberde temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL’den 19.552 TL’ye çıkabileceği belirtilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında asgari ücrete ara zam verileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında asgari ücrete ara zam verileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı: "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim."

Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı: "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
10
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın