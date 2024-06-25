'19 Bin 552 Lira' Gündem Olmuştu: AK Parti'den Jet Hızıyla Asgari Ücret Açıklaması
'19 Bin 552 Lira' Gündem Olmuştu: AK Parti'den Jet Hızıyla Asgari Ücret Açıklaması
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TGRT Haber, bugünkü bir kulis haberinde hükümetin işçinin sesine kulak vererek, asgari ücrete yüzde 15 zam verebileceğini yazmıştı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında asgari ücrete ara zam verileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı: "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim."
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