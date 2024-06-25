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Meclis Koridorunda Hareketli Anlar: 'Devlet Bahçeli Rahatsızlandı' İddiası

Meclis Koridorunda Hareketli Anlar: 'Devlet Bahçeli Rahatsızlandı' İddiası

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 12:24 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 12:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Meclis'te yaptığı grup toplantısı sonrası rahatsılandığı belirtiliyor. Tansiyon problemi yaşadığı öne sürülen Bahçeli'yle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında konuşmasını hep ayakta yapıyordu. Ancak MHP liderinin bu kez uzun süren konuşmasını oturarak yaptığı gözlemlenmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında konuşmasını hep ayakta yapıyordu. Ancak MHP liderinin bu kez uzun süren konuşmasını oturarak yaptığı gözlemlenmişti.

Bahçeli'nin ayrıca konuşmaya geç başladığı belirtiliyor.

Halk TV'nin haberine göre, Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası bir tansiyon problemi yaşadı ve dinlendirildi.

Halk TV'nin haberine göre, Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası bir tansiyon problemi yaşadı ve dinlendirildi.

MHP'li yetkililerin o anlarda görüntü alan kameraları da dışarıya çıkarmaya çalıştığı gözlemlendi.

MHP'li yetkililerin o anlarda görüntü alan kameraları da dışarıya çıkarmaya çalıştığı gözlemlendi.

Halk TV'nin Meclis'ten aktardığı görüntüler 👇

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