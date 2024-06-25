Meclis Koridorunda Hareketli Anlar: 'Devlet Bahçeli Rahatsızlandı' İddiası
Meclis Koridorunda Hareketli Anlar: 'Devlet Bahçeli Rahatsızlandı' İddiası
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Meclis'te yaptığı grup toplantısı sonrası rahatsılandığı belirtiliyor. Tansiyon problemi yaşadığı öne sürülen Bahçeli'yle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında konuşmasını hep ayakta yapıyordu. Ancak MHP liderinin bu kez uzun süren konuşmasını oturarak yaptığı gözlemlenmişti.
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Halk TV'nin haberine göre, Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrası bir tansiyon problemi yaşadı ve dinlendirildi.
MHP'li yetkililerin o anlarda görüntü alan kameraları da dışarıya çıkarmaya çalıştığı gözlemlendi.
Halk TV'nin Meclis'ten aktardığı görüntüler 👇
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