Çok Konuşulacak İddia: Bahçeli Erdoğan'a Şart Koştu, Erken Seçimle Karşılık Verebilir!

CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk'un aktardığı bir kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmesi halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak.