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Çok Konuşulacak İddia: Bahçeli Erdoğan'a Şart Koştu, Erken Seçimle Karşılık Verebilir!

Çok Konuşulacak İddia: Bahçeli Erdoğan'a Şart Koştu, Erken Seçimle Karşılık Verebilir!

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 11:59

CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk'un aktardığı bir kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamudaki MHP’li kadroları tasfiye etmesi halinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak.

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CHP PM üyesi Gamze Pamuk, Halk TV'de yayımlanan Gündem Özel programında MHP-AK Parti İttifakı'na ilişkin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP PM üyesi Gamze Pamuk, Halk TV'de yayımlanan Gündem Özel programında MHP-AK Parti İttifakı'na ilişkin çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

Pamuk "Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi var" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı."

Pamuk "Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi var" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı."

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir."

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir."

Öte yandan Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bir ilk gerçekleşti. Grup toplantılarında her daim ayakta olduğu bilinen Bahçeli'nin bu kez oturarak konuştuğu görüldü.

Öte yandan Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bir ilk gerçekleşti. Grup toplantılarında her daim ayakta olduğu bilinen Bahçeli'nin bu kez oturarak konuştuğu görüldü.

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