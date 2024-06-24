Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TikTok Videosunda 5 Yaşındaki Çocuğu Dudaktan Öpmeye Zorlayan Duygu Özgül, Gözaltına Alındı!

TikTok Videosunda 5 Yaşındaki Çocuğu Dudaktan Öpmeye Zorlayan Duygu Özgül, Gözaltına Alındı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 14:40

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu ortaya çıkan 5 yaşındaki bir çocuğu video esnasında zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar büyük tepkilere neden olmuştu. Duygu Özgül bugün istismar suçundan gözaltına alındı. 

Kaynak: Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp çektiği bir TikTok videosu dün büyük tepkilere neden olmuştu.

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp çektiği bir TikTok videosu dün büyük tepkilere neden olmuştu.

Özgül, videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullanmıştı.

Özgül, videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullanmıştı.

Ekol TV'nin haberine göre, olayda bir istismar olmadığını ve çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Özgül, şu sözlerle kendini savundu:

Ekol TV'nin haberine göre, olayda bir istismar olmadığını ve çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Özgül, şu sözlerle kendini savundu:

'Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor.

İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. 

Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın.' 

Kaynak

Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Tepkiler sonrası Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duygu Özgül'ün adresini tespit etti ve evinde gözaltına aldı. Özgül'ün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Tepkiler sonrası Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duygu Özgül'ün adresini tespit etti ve evinde gözaltına aldı. Özgül'ün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Nevşehir'deki soruşturma kapsamında Sivas'ta yaşayan çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtiliyor.

Nevşehir'deki soruşturma kapsamında Sivas'ta yaşayan çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
85
15
6
5
4
3
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın