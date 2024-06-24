TikTok Videosunda 5 Yaşındaki Çocuğu Dudaktan Öpmeye Zorlayan Duygu Özgül, Gözaltına Alındı!
TikTok Videosunda 5 Yaşındaki Çocuğu Dudaktan Öpmeye Zorlayan Duygu Özgül, Gözaltına Alındı!
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TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp çektiği bir TikTok videosu dün büyük tepkilere neden olmuştu.
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Özgül, videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullanmıştı.
Ekol TV'nin haberine göre, olayda bir istismar olmadığını ve çocuğun ailesinin yanında olduğunu iddia eden Özgül, şu sözlerle kendini savundu:
Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Tepkiler sonrası Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duygu Özgül'ün adresini tespit etti ve evinde gözaltına aldı. Özgül'ün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Nevşehir'deki soruşturma kapsamında Sivas'ta yaşayan çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtiliyor.
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