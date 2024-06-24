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İznik Gölü'nde Jet Ski Faciası: 25 Yaşındaki Kız Boğulmuş Halde Bulundu!

İznik Gölü'nde Jet Ski Faciası: 25 Yaşındaki Kız Boğulmuş Halde Bulundu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 13:53

Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan 25 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Jet skiyi kullanan arkadaşı ise taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan hakim karşısına çıkacak. 

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İznik Gölü'ne jet ski ile açılan 23 yaşındaki Onur I. ve 25 yaşındaki Kübra Özdemir aracın devrilmesiye göle düştü.

İznik Gölü'ne jet ski ile açılan 23 yaşındaki Onur I. ve 25 yaşındaki Kübra Özdemir aracın devrilmesiye göle düştü.

Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalmayı başırken, Özdemir ise bir anda gözden kayboldu.

Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalmayı başırken, Özdemir ise bir anda gözden kayboldu.

Kaynak

İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi. Jandarma, sonar sistemi kullanarak bölgede arama yaptı. Özdemir'in cesedi 300 metre açıkta boğulmuş bir halde su üstünde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi. Jandarma, sonar sistemi kullanarak bölgede arama yaptı. Özdemir'in cesedi 300 metre açıkta boğulmuş bir halde su üstünde bulundu.

Jet Skiyi süren Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jet Skiyi süren Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. Özdemir'in 1 hafta önce kendisine mezar olan gölde video çektiği ortaya çıktı 👇

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