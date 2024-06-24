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Türkçe'yi Cinsiyetçi İfadelerden Temizlemek İçin Çalışma Başlatıldı!

Türkçe'yi Cinsiyetçi İfadelerden Temizlemek İçin Çalışma Başlatıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 11:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkçe'yi cinsiyetçi ifadelerden arındırmak için çalışma başlattı. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçe'yi cinsiyetçi ifadelerden arındırmak için kolları sıvadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ile birlikte Türkçe'yi cinsiyetçi ifadelerden arındırmak için kolları sıvadı.

Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek.

Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek.

Çalışma kapsamında ayrıca üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile birlikte çalışılacak.

Çalışma kapsamında ayrıca üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile birlikte çalışılacak.

Öğrencilerle, 'dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet' konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Öğrencilerle, 'dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet' konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Ankara’da bir de pilot üniversite belirlenecek. 

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