Hamit Altıntop'tan 'Kadroya Müdahale' İddialarına Yanıt: Tepki Çeken Sözlerine de Açıklık Getirdi

'2012'de ben Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türkçe ifade etme anlamında, müzakere yetenğimde kendimi yetiştirdiğime inanıyorum.

Ama böyle bir pozisyonda bunun daha iyi olabileceğine, olması gerektiğinin farkındayım.

Burada bir birikim ve tecrübe var. Bundan faydalanmak anlamında diyorum ben.'