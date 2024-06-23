Hamit Altıntop'tan 'Kadroya Müdahale' İddialarına Yanıt: Tepki Çeken Sözlerine de Açıklık Getirdi
Hamit Altıntop'tan 'Kadroya Müdahale' İddialarına Yanıt: Tepki Çeken Sözlerine de Açıklık Getirdi
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024'te Türkiye'nin Portekiz'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası 'Kadroya müdahale ediyor' iddialarına yanıt verdi. Altıntop, 'Montella'yı tanıyanlar, onun işine karışmanın imkansız olduğunu bilir' ifadelerini kullandı.
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EURO 2024 F Grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0'la boyun eğdi. Karşılaşmanın sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri yerden yere vurulurken, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Tivibu Spor'a kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
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Altıntop, "Bunu aslında burada cevaplamak çok üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz. Sonra böyle bir soru geliyor. Montella'yı tanıyanlar, onun işine karışmanın imkansız olduğunu bilir." ifadelerini kullandı.
"Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok." sözlerine de açıklık getiren Hamir Altıntop şöyle devam etti: 👇
"Ben, burada aslında söylemek istediğimi çok iyi aktaramadım. Biz de iletişim konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."
Hamit Altıntop'un uzun bir süredir konuşulan açıklamaları👇
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Hamit Altıntop'un eleştirilere verdiği yanıt ve gelen tepkilerden bazıları 👇
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