Önde Gelen Hadisçilerden Ebubekir Sifil, Hz. Aişe'nin Evlilik Yaşı İçin Konuştu: "Kaynaklarda 6 ve 9"

Sifil, Müslümanların bir yumuşak karnı olmadığını belirterek şöyle devam etti:

'Hz. Aişe'nin evlilik yaşı 18-20 civarıdır gibi bir sonuç için terleyen iyi niyetli hocalarımız var. Böyle yaparsak işi biraz kurtarırız diye düşünüyor olabilirler ama ben katılmıyorum. Bizim utanılacak ar edilecek bir lekemiz yok. İslam düşmanlarını ikna edemezsiniz, onlar istismar edecek konu bulurlar.“