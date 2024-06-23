Önde Gelen Hadisçilerden Ebubekir Sifil, Hz. Aişe'nin Evlilik Yaşı İçin Konuştu: "Kaynaklarda 6 ve 9"
Önde Gelen Hadisçilerden Ebubekir Sifil, Hz. Aişe'nin Evlilik Yaşı İçin Konuştu: "Kaynaklarda 6 ve 9"
Türkiye'nin en önde gelen hadis araştırmacılarından Ebubekir Sifil, Diamond Tema'nın başlattığı Hz. Muhammed'in Hz.Aişe ile evlilik yaşı konusunda açıklamalarda bulundu. Sifil Hoca, sahih hadis kaynaklarında 6 ve 9 yaşların telaffuz edildiğini söyledi ve ekledi: 'Hz. Aişe'nin evlilik yaşı 18-20 civarıdır gibi bir sonuç için terleyen iyi niyetli hocalarımız var. Böyle yaparsak işi biraz kurtarırız diye düşünüyor olabilirler ama ben katılmıyorum.'
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Türkiye'nin en önde gelen hadis araştırmacılarından Ebubekir Sifil, HaberTürk ekranlarında Caner Taslaman'la yaptığı tartışma programıyla tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
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Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında ise Hz. Muhammed'in 6 yaşında Hz. Aişe ile evlendiğine dair bir Buhari hadisinden yola çıkarak kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma açılmıştı.
IŞID terör örgütünün bile ölüm listesine giren Diamond Tema'ya ilişkin tartışmalar devam ederken, Ebubekir Sifil'den de söz konusu hadise ilişkin açıklama geldi.
Ebubekir Sifil, kendi kanalında yayınlanan programında Hz. Aişe'nin evlilik yaşı ile ilgili sahih kaynaklarda 6 (nişan) ve 9 (nikah) rakamlarının telaffuz edildiğini söyledi.
Ebubekir Sifil'in programının tamamı 👇
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