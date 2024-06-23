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Bursa'da Dişindeki Apse Nedeniyle Dişçiye Giden Kadın Hayatını Kaybetti!

Bursa'da Dişindeki Apse Nedeniyle Dişçiye Giden Kadın Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 12:39

Bursa’da 46 yaşındaki Enda Balta isimli bir kadın dişindeki apse nedeniyle özel bir diş kliniğine gitti. Akşam saatlerinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti. 

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İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) ismindeki bir kadın dişinde oluşan apse nedeniyle önceki gün fenalaştı.

İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) ismindeki bir kadın dişinde oluşan apse nedeniyle önceki gün fenalaştı.

(Temsili Görsel)

Bunun üzerine sabah saatlerinde görümcesiyle birlikte Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden kadın kendisine verilen ilaçları alarak evine döndü.

Bunun üzerine sabah saatlerinde görümcesiyle birlikte Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden kadın kendisine verilen ilaçları alarak evine döndü.

(Temsili Görsel)

İHA'nın aktardığına göre, akşam saatlerinde fenalaşan kadının akrabaları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde yanıt alamadı. Odaya girdiklerinde Balta’nın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

İHA'nın aktardığına göre, akşam saatlerinde fenalaşan kadının akrabaları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde yanıt alamadı. Odaya girdiklerinde Balta’nın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

Kaynak

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dişçide verilen ilaçlar ve müdahale ile ilgili tahkikat başlatıldı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Olay yerinden görüntüler 👇

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