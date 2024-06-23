Bursa'da Dişindeki Apse Nedeniyle Dişçiye Giden Kadın Hayatını Kaybetti!
Bursa'da Dişindeki Apse Nedeniyle Dişçiye Giden Kadın Hayatını Kaybetti!
Bursa’da 46 yaşındaki Enda Balta isimli bir kadın dişindeki apse nedeniyle özel bir diş kliniğine gitti. Akşam saatlerinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) ismindeki bir kadın dişinde oluşan apse nedeniyle önceki gün fenalaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun üzerine sabah saatlerinde görümcesiyle birlikte Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden kadın kendisine verilen ilaçları alarak evine döndü.
İHA'nın aktardığına göre, akşam saatlerinde fenalaşan kadının akrabaları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde yanıt alamadı. Odaya girdiklerinde Balta’nın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın