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Bandırma'da Hastane Tuvaletine Gizli Kamera Kurmuştu: Gizemli Ölüm!

Bandırma'da Hastane Tuvaletine Gizli Kamera Kurmuştu: Gizemli Ölüm!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 21:33

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine gizli kamera düzeneği kurarak kadınları çeken 52 yaşındaki T.Ö. bugün evinde ölü bulundu. 

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Skandal olay Balıkesir'deki Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde yaşanmıştı.

Skandal olay Balıkesir'deki Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde yaşanmıştı.

52 yaşındaki T.Ö. hastane tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurarak 4 yıl boyunca görüntü kaydettiğini itiraf etmişti.

52 yaşındaki T.Ö. hastane tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurarak 4 yıl boyunca görüntü kaydettiğini itiraf etmişti.

Tutuksuz olarak yargılanan T.Ö. bugün Bandırma'nın Sunullah Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

Tutuksuz olarak yargılanan T.Ö. bugün Bandırma'nın Sunullah Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede şahsın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Gizli kamera skandalının sanığının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası anlaşılacak.

Yapılan ilk incelemede şahsın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Gizli kamera skandalının sanığının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası anlaşılacak.

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