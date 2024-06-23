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Evlilik Masrafları Artmaya Devam Ediyor: Düğün Hazırlıkları 1 Milyon TL’yi Aştı

Evlilik Masrafları Artmaya Devam Ediyor: Düğün Hazırlıkları 1 Milyon TL’yi Aştı

Düğün
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 11:36

Yaşam pahalılığı, zamlar, artışlar derken yeni evlenecek çiftlerin düğün masrafları da durmaksızın artmaya devam ediyor. Ortalama bir düğün hazırlıkları, ev masrafları derken çiftlerin ortalama 1 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. 

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Türkiye’de fiyatlar durmuyor, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor.

Türkiye’de fiyatlar durmuyor, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor.

NOW Haber, yeni evlenecek çiftlerin yaşadıkları durumları gündeme getiren bir haber derledi. Vatandaşlar artan fiyatlardan, düğün malzemeleri satıcıları da insanların fiyatlar nedeniyle artık eskisi gibi almamasından şikayetçi.

NOW Haber, yeni evlenecek çiftlerin yaşadıkları durumları gündeme getiren bir haber derledi. Vatandaşlar artan fiyatlardan, düğün malzemeleri satıcıları da insanların fiyatlar nedeniyle artık eskisi gibi almamasından şikayetçi.

İşte haberin detayları…

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