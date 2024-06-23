Evlilik Masrafları Artmaya Devam Ediyor: Düğün Hazırlıkları 1 Milyon TL’yi Aştı
Evlilik Masrafları Artmaya Devam Ediyor: Düğün Hazırlıkları 1 Milyon TL’yi Aştı
Yaşam pahalılığı, zamlar, artışlar derken yeni evlenecek çiftlerin düğün masrafları da durmaksızın artmaya devam ediyor. Ortalama bir düğün hazırlıkları, ev masrafları derken çiftlerin ortalama 1 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.
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Türkiye’de fiyatlar durmuyor, iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor.
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NOW Haber, yeni evlenecek çiftlerin yaşadıkları durumları gündeme getiren bir haber derledi. Vatandaşlar artan fiyatlardan, düğün malzemeleri satıcıları da insanların fiyatlar nedeniyle artık eskisi gibi almamasından şikayetçi.
İşte haberin detayları…
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