Ünlü Market Zincirinden Şaşırtan Karar: Nakit Alışverişi Kaldırıyorlar!
Ünlü Market Zincirinden Şaşırtan Karar: Nakit Alışverişi Kaldırıyorlar!
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Türkiye'de pek çok şubesi bulanan FİLE Marketler, BİM Grubu'na bağlı ve içlerinde daha fazla ürün yer alan bir süpermarket.
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FİLE yaptığı bir duyuruda; bazı şubelerinde hijyen ve pratik işlem gerekçesi ile sadece kartlı işleme izin verileceğini açıkladı.
TGRT'nin aktardığına göre, marketin içinde çekilen bir görselde yer alan duyurudu şu ifadeler yer aldı: 👇
"Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."
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