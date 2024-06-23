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Ünlü Market Zincirinden Şaşırtan Karar: Nakit Alışverişi Kaldırıyorlar!

Ünlü Market Zincirinden Şaşırtan Karar: Nakit Alışverişi Kaldırıyorlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 16:31

BİM'e bağlı olan FİLE Markerler Zinciri, oldukça dikkat çeken bir karara imza attı. Buna göre marketin bazı şubelerinde, 8 Temmuz 2024 itibarıyla nakit para ile alışveriş yapılamayacak. 

Kaynak: TGRT Haber

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Türkiye'de pek çok şubesi bulanan FİLE Marketler, BİM Grubu'na bağlı ve içlerinde daha fazla ürün yer alan bir süpermarket.

Türkiye'de pek çok şubesi bulanan FİLE Marketler, BİM Grubu'na bağlı ve içlerinde daha fazla ürün yer alan bir süpermarket.

FİLE yaptığı bir duyuruda; bazı şubelerinde hijyen ve pratik işlem gerekçesi ile sadece kartlı işleme izin verileceğini açıkladı.

FİLE yaptığı bir duyuruda; bazı şubelerinde hijyen ve pratik işlem gerekçesi ile sadece kartlı işleme izin verileceğini açıkladı.

TGRT'nin aktardığına göre, marketin içinde çekilen bir görselde yer alan duyurudu şu ifadeler yer aldı: 👇

TGRT'nin aktardığına göre, marketin içinde çekilen bir görselde yer alan duyurudu şu ifadeler yer aldı: 👇

Kaynak

"Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."

"Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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