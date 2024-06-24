Temmuzdaki Vergi Zammı Öncesi Benzin ve Motorine Bu Gece Yarısı Yine Zam Var!
Temmuzdaki Vergi Zammı Öncesi Benzin ve Motorine Bu Gece Yarısı Yine Zam Var!
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Benzin ve motorinde artık rutin hale gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. 24 Haziran Pazartesi gecesi itibarıyla benzin ve motorine brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam var.
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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor.
Zam öncesi, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 lirada. Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.
Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında bir zam daha gelecek. Başka bir deyişle benzinde 2,47 TL, motorinde ise 2,32 TL zam yolda.
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