Seçil Erzan ile Dilan Polat Aynı Koğuşa Alındı: "Çok İyi Oldu, Dertleşiyorlar"

“Müvekkilim ile Dilan Polat, bayram tatilinden önce, yaklaşık bir haftadır aynı koğuşta kalıyorlar. Dilan Polat kız kardeşi tahliye olduktan sonra tek kalınca, müvekkilimle karşılıklı olarak cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı odada kalmak istediklerini söylediler. Talepleri uygun bulundu.

Müvekkilim, Dilan Polat ile aynı odada kalmaktan hoşnut durumda. Morali gayet iyi. Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Müvekkilim, cezaevinde genellikle önümüzdeki celse görülecek duruşma öncesi notlar hazırlıyor. Okumak için kitaplar istiyor.”