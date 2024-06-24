Seçil Erzan ile Dilan Polat Aynı Koğuşa Alındı: "Çok İyi Oldu, Dertleşiyorlar"
Seçil Erzan ile Dilan Polat Aynı Koğuşa Alındı: "Çok İyi Oldu, Dertleşiyorlar"
Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden Seçil Erzan ile Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşa geçti.
Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, “Birlikte sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Aynı koğuşta kalmaları iki taraf için de çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet
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Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, 14 aydır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde.
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Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşta kalıyordu. Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından psikolojisi bozulan Bahar Candan’ın, Seçil Erzan ile tartıştığı ve daha sonra koğuşlarının ayrıldığı yazılmıştı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni Dilan Polat da 7 aydır aynı cezaevinde.
Geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunlar yaşayan sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Dilan Polat, daha önce anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı aynı koğuşa alınmış ancak koğuş değiştirmek için dilekçe vermişti.
Dilan Polat da kız kardeşi Sıla Doğu’nun 14 Haziran’da tahliye olması sonrası koğuşta yalnız kaldı. Seçil Erzan ile Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini ifade etti. Cezaevi yönetimi de bu isteği uygun buldu.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi şu ifadeleri kullandı: 👇
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