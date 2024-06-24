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MHP'li Babanın Göçmen Kaçakçısı Oğlu! Tekneden PKK'lı da Çıktı

MHP'li Babanın Göçmen Kaçakçısı Oğlu! Tekneden PKK'lı da Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 11:54

Çanakkale'de göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan baskında MHP'li bir yöneticinin oğlu tutuklanırken, tekneden PKK üyesi bir kişi de çıktı. 

Kaynak: Sözcü-İsmail Saymaz

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Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Sözcü'deki köşesinde oldukça ilginç bir göçmen kaçakçılığının hikayesini paylaştı. Saymaz, Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin bir tekneye baskın yaptığını, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 Türk ve 2 Yunan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Sözcü'deki köşesinde oldukça ilginç bir göçmen kaçakçılığının hikayesini paylaştı. Saymaz, Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin bir tekneye baskın yaptığını, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 Türk ve 2 Yunan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak

Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İşin en ilginç tarafı ise göçmen kaçakçılığı ile suçlanan Tunahan Adıgüzel'in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel'in oğlu olması.

İşin en ilginç tarafı ise göçmen kaçakçılığı ile suçlanan Tunahan Adıgüzel'in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel'in oğlu olması.

İsmail Saymaz, MHP İstanbul Teşkilatı’nın bulunduğu binanın da Adıgüzel'e ait olduğunu yazdı.

Saymaz, bir süre önce siyasetle ilişkisini kestiğini belirten baba Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları da şöyle aktardı: 👇

Saymaz, bir süre önce siyasetle ilişkisini kestiğini belirten baba Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları da şöyle aktardı: 👇

“Büyük oğlum Cihanay, Türkiye’de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan’a kaçtı. Atina’da PKK’lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan’ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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