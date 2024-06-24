MHP'li Babanın Göçmen Kaçakçısı Oğlu! Tekneden PKK'lı da Çıktı
MHP'li Babanın Göçmen Kaçakçısı Oğlu! Tekneden PKK'lı da Çıktı
Çanakkale'de göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan baskında MHP'li bir yöneticinin oğlu tutuklanırken, tekneden PKK üyesi bir kişi de çıktı.
Kaynak: Sözcü-İsmail Saymaz
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Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Sözcü'deki köşesinde oldukça ilginç bir göçmen kaçakçılığının hikayesini paylaştı. Saymaz, Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin bir tekneye baskın yaptığını, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 Türk ve 2 Yunan vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.
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Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı.
İşin en ilginç tarafı ise göçmen kaçakçılığı ile suçlanan Tunahan Adıgüzel'in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel'in oğlu olması.
Saymaz, bir süre önce siyasetle ilişkisini kestiğini belirten baba Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları da şöyle aktardı: 👇
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