Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TSK, İnternetin Fişini Çekti: Kışlalarda İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Yasaklandı!

TSK, İnternetin Fişini Çekti: Kışlalarda İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Yasaklandı!

Asker
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 12:57

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımını yasakladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Askeri personelin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, bölge ve konum bilgisini ortaya çıkarması bakımından önemli riskler oluşturuyordu.

Askeri personelin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, bölge ve konum bilgisini ortaya çıkarması bakımından önemli riskler oluşturuyordu.

Meclis’te kabul edilen yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı.

Meclis’te kabul edilen yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı.

TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları şu şekilde: TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:

TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları şu şekilde: TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:

"TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak."

"TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak."

"Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı."

"Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı."

'Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
96
13
8
7
4
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın