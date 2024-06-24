TSK, İnternetin Fişini Çekti: Kışlalarda İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Yasaklandı!
TSK, İnternetin Fişini Çekti: Kışlalarda İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Yasaklandı!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımını yasakladı.
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Askeri personelin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, bölge ve konum bilgisini ortaya çıkarması bakımından önemli riskler oluşturuyordu.
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Meclis’te kabul edilen yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı.
TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları şu şekilde: TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:
"TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak."
"Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı."
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