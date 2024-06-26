Nazar Çıkarmada Son Nokta: Cinsel Organı İçin Kurşun Döktüren Kadın Viral Oldu!

Bugüne kadar izlediğiniz tüm kurşun döktürme olaylarını unutun. Cinsel organı için kurşun döktüren bir kadının bu anlarını içeren video kısa sürede izlenme rekorları kırdı, mizah konuştu.
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Efendim bilirsiniz; toplulumuzda kurşun dökmenin çeşitli ruhsal sorunlara yardımcı olduğu, nazarı önlediği düşünülmekte.
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Ve alışık olduğumuz haliyle kurşun döktürme işleminde tas başın üstünde oluyor.
Ancak bilmiyorsak cehaletimize verin; yüksek ihtimal çocuğu olması için kurşun döktürmek isteyen bir ablamıza, işlem biraz farklı bir tarzda yapılınca ortaya ilginç bir manzara çıktı.
Kadının cinsel organı için döküldüğü düşünülen kurşunun videosu kısa süre içinde milyonlar izlendi.
İşte o anlar ve öne çıkan mizahi yorumlar 👇
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