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Nazar Çıkarmada Son Nokta: Cinsel Organı İçin Kurşun Döktüren Kadın Viral Oldu!

Nazar Çıkarmada Son Nokta: Cinsel Organı İçin Kurşun Döktüren Kadın Viral Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 15:17

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Bugüne kadar izlediğiniz tüm kurşun döktürme olaylarını unutun. Cinsel organı için kurşun döktüren bir kadının bu anlarını içeren video kısa sürede izlenme rekorları kırdı, mizah konuştu.  

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Efendim bilirsiniz; toplulumuzda kurşun dökmenin çeşitli ruhsal sorunlara yardımcı olduğu, nazarı önlediği düşünülmekte.

Efendim bilirsiniz; toplulumuzda kurşun dökmenin çeşitli ruhsal sorunlara yardımcı olduğu, nazarı önlediği düşünülmekte.

Ve alışık olduğumuz haliyle kurşun döktürme işleminde tas başın üstünde oluyor.

Ve alışık olduğumuz haliyle kurşun döktürme işleminde tas başın üstünde oluyor.

Ancak bilmiyorsak cehaletimize verin; yüksek ihtimal çocuğu olması için kurşun döktürmek isteyen bir ablamıza, işlem biraz farklı bir tarzda yapılınca ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Ancak bilmiyorsak cehaletimize verin; yüksek ihtimal çocuğu olması için kurşun döktürmek isteyen bir ablamıza, işlem biraz farklı bir tarzda yapılınca ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Kadının cinsel organı için döküldüğü düşünülen kurşunun videosu kısa süre içinde milyonlar izlendi.

Kadının cinsel organı için döküldüğü düşünülen kurşunun videosu kısa süre içinde milyonlar izlendi.

İşte o anlar ve öne çıkan mizahi yorumlar 👇

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