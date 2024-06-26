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Din Adamı Nurettin Yıldız'dan Torpil Fetvası: "Kazanç Helal"

Din Adamı Nurettin Yıldız'dan Torpil Fetvası: "Kazanç Helal"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 14:25

Çocuk evliliklerine yönelik sözleri nedeniyle daha önce kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, torpille işe girenlere yönelik de oldukça ilginç bir fetva verdi. 

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Nurettin Yıldız daha önce "İslam'da evlilikle ilgili yaş sınırı yoktur. Ergenliğe ulaşmadan önce bile bir çocuk evlenebilir" şeklindeki sözleriyle gündem olmuştu.

Nurettin Yıldız daha önce "İslam'da evlilikle ilgili yaş sınırı yoktur. Ergenliğe ulaşmadan önce bile bir çocuk evlenebilir" şeklindeki sözleriyle gündem olmuştu.

Yıldız'ın Kuran'a dayanarak çocuk evliliklerini savunması, tepki yaratmıştı.

Nurettin Yıldız bu kez de torpille işe girenlere yönelik çektiği bir video ile tartışmaların merkezinde.

Nurettin Yıldız bu kez de torpille işe girenlere yönelik çektiği bir video ile tartışmaların merkezinde.

Nurettin Yıldız, söz konusu videoda torpil yaparak işe girmenin İslam açısından uygun olmadığını belirtirken, bu işten elde edilecek kazancın ise helal olduğunu savunuyor.

Nurettin Yıldız, söz konusu videoda torpil yaparak işe girmenin İslam açısından uygun olmadığını belirtirken, bu işten elde edilecek kazancın ise helal olduğunu savunuyor.

Nurettin Yıldız'ın torpil konulu videosu 👇

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da şubat ayında bir televizyon programında torpille alakalı, "İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancını farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da şubat ayında bir televizyon programında torpille alakalı, "İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancını farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir" ifadelerini kullanmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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