Din Adamı Nurettin Yıldız'dan Torpil Fetvası: "Kazanç Helal"
Din Adamı Nurettin Yıldız'dan Torpil Fetvası: "Kazanç Helal"
Çocuk evliliklerine yönelik sözleri nedeniyle daha önce kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, torpille işe girenlere yönelik de oldukça ilginç bir fetva verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurettin Yıldız daha önce "İslam'da evlilikle ilgili yaş sınırı yoktur. Ergenliğe ulaşmadan önce bile bir çocuk evlenebilir" şeklindeki sözleriyle gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurettin Yıldız bu kez de torpille işe girenlere yönelik çektiği bir video ile tartışmaların merkezinde.
Nurettin Yıldız, söz konusu videoda torpil yaparak işe girmenin İslam açısından uygun olmadığını belirtirken, bu işten elde edilecek kazancın ise helal olduğunu savunuyor.
Nurettin Yıldız'ın torpil konulu videosu 👇
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da şubat ayında bir televizyon programında torpille alakalı, "İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancını farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir" ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın