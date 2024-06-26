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Okul Müdürü Cinayeti: Öğrencisi, Araç Sürürken Yaklaşıp Başından Vurdu!

Okul Müdürü Cinayeti: Öğrencisi, Araç Sürürken Yaklaşıp Başından Vurdu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 11:19

Kocaeli'de okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Mohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından başından vurularak öldürüldü.

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Korkunç olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında yaşandı.

Korkunç olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında yaşandı.

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katilin aynı okulda öğrenci olduğu da iddialar arasında.

Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katilin aynı okulda öğrenci olduğu da iddialar arasında.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler 👇

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Geçtiğimiz aylarda yine bir okul müdürü olan İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki öğrenci Y.K. tarafından öldürülmüştü. Olay uzun süre Türkiye gündeminde kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yine bir okul müdürü olan İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki öğrenci Y.K. tarafından öldürülmüştü. Olay uzun süre Türkiye gündeminde kalmıştı.
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