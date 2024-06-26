Okul Müdürü Cinayeti: Öğrencisi, Araç Sürürken Yaklaşıp Başından Vurdu!
Okul Müdürü Cinayeti: Öğrencisi, Araç Sürürken Yaklaşıp Başından Vurdu!
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Korkunç olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında yaşandı.
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Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.
Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katilin aynı okulda öğrenci olduğu da iddialar arasında.
Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Geçtiğimiz aylarda yine bir okul müdürü olan İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki öğrenci Y.K. tarafından öldürülmüştü. Olay uzun süre Türkiye gündeminde kalmıştı.
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