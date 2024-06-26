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Koç Grubu'nun Acı Günü: İnan Kıraç'ın Ağabeyi Can Kıraç Hayatını Haybetti

Koç Grubu'nun Acı Günü: İnan Kıraç'ın Ağabeyi Can Kıraç Hayatını Haybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 10:42 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 11:00

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

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İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Can Kıraç, 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli olmuştu.

Can Kıraç, 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli olmuştu.

Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde önemli roller üstlenen Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde önemli roller üstlenen Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? 👇

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