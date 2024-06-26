Koç Grubu'nun Acı Günü: İnan Kıraç'ın Ağabeyi Can Kıraç Hayatını Haybetti
Koç Grubu'nun Acı Günü: İnan Kıraç'ın Ağabeyi Can Kıraç Hayatını Haybetti
Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Kıraç, 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli olmuştu.
Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde önemli roller üstlenen Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın