Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? Koç Holding'in Önemli İnsanı Can Kıraç'ın Biyografisi

1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamına son vererek emekli olan Kıraç, aynı zamanda pek çok kitap kaleme aldı.

2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçile Kıraç, 2013'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı aldı.

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.