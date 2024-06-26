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Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? Koç Holding'in Önemli İnsanı Can Kıraç'ın Biyografisi

Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? Koç Holding'in Önemli İnsanı Can Kıraç'ın Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.06.2024 - 10:54

Can Kıraç, Koç Holding'in kuruluş ve büyüme süreçlerinde önemli roller üstlendi. Koç Holding'in kurucularından İnan Kıraç'ın ağabeyi olan Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. 

Peki, Can Kıraç kimdir? Can Kıraç kaç yaşında, nereli?

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Can Kıraç Kimdir?

Can Kıraç Kimdir?

Can Kıraç, 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldı. 1968 yılında İstanbul’a gelen Kıraç, holdingin Otomotiv Grubu’nda önemli roller üstlendi. 

Kıraç, Koç Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi, 1984’te de holdingin İdare Komitesi üyesi oldu. 1987’de İdare Komitesi başkanı olarak görev almaya başladı.

Can Kıraç'ın Hayatı

Can Kıraç'ın Hayatı

Can Kıraç, 1927 yılında Ankara'da doğdu. Çocukluğunu Eskişehir’de geçiren Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’nden 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 

1949-50 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yapan Kıraç, 1950’de çalışma hayatına atıldı.

Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başlayan Can Kıraç, 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu Egemak şirketinde müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Can Kıraç Neden Vefat Etti?

Can Kıraç Neden Vefat Etti?

1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamına son vererek emekli olan Kıraç, aynı zamanda pek çok kitap kaleme aldı.

2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçile Kıraç, 2013'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı aldı.

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

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