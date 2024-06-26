Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? Koç Holding'in Önemli İnsanı Can Kıraç'ın Biyografisi
Can Kıraç Kimdir, Kaç Yaşında? Koç Holding'in Önemli İnsanı Can Kıraç'ın Biyografisi
Can Kıraç, Koç Holding'in kuruluş ve büyüme süreçlerinde önemli roller üstlendi. Koç Holding'in kurucularından İnan Kıraç'ın ağabeyi olan Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Peki, Can Kıraç kimdir? Can Kıraç kaç yaşında, nereli?
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