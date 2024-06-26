Çocuk Yaştaki Kuzenini Dudağından Öpünce Tutuklanmıştı! "Mimikleri Rahatsız Edici"
Çocuk Yaştaki Kuzenini Dudağından Öpünce Tutuklanmıştı! "Mimikleri Rahatsız Edici"
TikTok'ta çocuk yaştaki kuzenini dudağından öperken görüntüler paylaşan Duygu Özgül Kalebayır, istismar gerekçesiyle tutuklanmıştı. Çocuğun babası ise, 'Öpmesinde bir sorun yok ama mimikleri rahatsız edici. O mimikleri yaptığı için istismar olarak algılandı' ifadelerini kullandı.
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TikTok'ta geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video kısa sürede büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde, Duygu Özgül Kalebayır isimli kadın, yeğeni olduğu öğrenilen küçük çocuğu "Ben dudak seviyorum, benim dudağım ora mı?" diyerek öpmeye zorladı.
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Duygu Özgül Kalebayır tepkiler sonrası kendisini, "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" diyerek savunmuştu.
Nevşehir'de yaşayan 20 yaşındaki Duygu Özgül Kalebayır, ilk önce gözaltına alındı, ardından ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile şikayetçi olmasa da çocuk devlet korumasına alındı.
İstismara uğradığı belirtilen çocuğun babası ayrıca Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Baba, "Psikolojik olarak etkilendik. Olayın bu boyutlara varacağını tahmin edemedik. Video zaten eski, çocuk küçük. Duygu'dan nasıl şikayetçi olabilirim. Çocuğumu öpmesinde bir sıkıntı yok ancak sonrasında mimikleri rahatsız ediciydi. O mimikleri yaptığı için istismar olarak algılandı" ifadelerini kullandı.
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