Çocuk Yaştaki Kuzenini Dudağından Öpünce Tutuklanmıştı! "Mimikleri Rahatsız Edici"

TikTok'ta çocuk yaştaki kuzenini dudağından öperken görüntüler paylaşan Duygu Özgül Kalebayır, istismar gerekçesiyle tutuklanmıştı. Çocuğun babası ise, 'Öpmesinde bir sorun yok ama mimikleri rahatsız edici. O mimikleri yaptığı için istismar olarak algılandı' ifadelerini kullandı.