5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Dudağından Öpen TikTok Kullanıcısı Duygu Özgül Tutuklandı

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu ortaya çıkan 5 yaşındaki bir çocuğu video esnasında zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar büyük tepkilere neden olmuştu. İstismar suçundan gözaltına alınan Duygu Özgül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.