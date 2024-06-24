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5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Dudağından Öpen TikTok Kullanıcısı Duygu Özgül Tutuklandı

5 Yaşındaki Kuzenini Zorla Dudağından Öpen TikTok Kullanıcısı Duygu Özgül Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.06.2024 - 18:47

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu ortaya çıkan 5 yaşındaki bir çocuğu video esnasında zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar büyük tepkilere neden olmuştu. İstismar suçundan gözaltına alınan Duygu Özgül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp çektiği bir TikTok videosu dün büyük tepkilere neden olmuştu.

TikTok kullanıcısı Duygu Özgül'ün kuzeni olduğu öğrenilen küçük yaştaki çocukla dudak dudağa öpüşüp çektiği bir TikTok videosu dün büyük tepkilere neden olmuştu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 5 yaşındaki erkek kuzeni Ö.H.N.'yi dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştıktan sonra cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Duygu Özgül Kalebayır (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 5 yaşındaki erkek kuzeni Ö.H.N.'yi dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştıktan sonra cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Duygu Özgül Kalebayır (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duygu Özgül Kalebayır, paylaştığı videoda kuzeni Ö.H.N.'ye 'öyle olmaz ben dudak seviyorum, dudak seviyorum benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim' dediği görüldü. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Duygu Özgül Kalebayır, paylaştığı videoda kuzeni Ö.H.N.'ye 'öyle olmaz ben dudak seviyorum, dudak seviyorum benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim' dediği görüldü. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Görüntülerin yayınlandığı sosyal medya platformu ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle kapatıldı.

Görüntülerin yayınlandığı sosyal medya platformu ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle kapatıldı.
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