Amerikalı psikobiyolog Curt Richter ve asistanları 1957'de Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki laboratuvarda, su sıcaklığındaki değişimlerin canlıların vücut direncine etkisini ölçmek için bir deney yürütüyordu. Fareler, içinden tırmanıp kaçamayacakları uzunlukta cam tüplere yerleştiriliyor ve suyun üstünde ne kadar süre yüzebildikleri ölçülüyordu. Hareketsiz kalıp dinlenmelerini engellemek için durduklarında üzerlerine su sıkan bir mekanizma da geliştirilmişti.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. Farelerin büyük çoğunluğu yaklaşık 15 dakika mücadele ettikten sonra pes edip suya batıyordu. Küçük bir grup ise 60 saate kadar tüm gücüyle yüzmeyi sürdürüyordu.