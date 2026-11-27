Umudun Bizim İçin Ne Kadar Önemli Olduğunu Kanıtlayan 1957 Tarihli Fare Deneyi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1957'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir deney, umudun mücadele gücü üzerindeki etkisini gösteren en bilinen örneklerden biri oldu. Cam tüplere bırakılan farelerin bir kısmı kısa sürede pes ederken bir kısmı saatlerce yüzmeyi sürdürdü. Peki iki grup arasındaki bu büyük fark nereden geliyordu?
Detaylar 👇
Psikobiyolog Curt Richter, su sıcaklığının canlıların dayanıklılığına etkisini ölçmek için fareleri cam tüplerin içine yerleştirdi.
Bir asistanın önerdiği küçük değişiklik, farelerin yüzme süresini 15 dakikadan 60 saate çıkardı.
Deney, kurtulma umudunun mücadele gücünü belirlediği şeklinde yorumlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın