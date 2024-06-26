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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması: Kapıyı Kapattı!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması: Kapıyı Kapattı!

Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 12:00 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 12:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını, komisyonun aralık ayında bir araya geleceğini söyledi.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete ara zam tartışmaları bir süredir gündemin en öne çıkan başlığıydı. 

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Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Son olarak mayıs ayında açıklanan enflasyon ise yüzde yüzde 75'in üstünde.

Asgari ücret son olarak yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Son olarak mayıs ayında açıklanan enflasyon ise yüzde yüzde 75'in üstünde.

Memurlar ve emekliler temmuz ayında zam alacak. Fakat iş asgari ücrete geldiğinde ekonomi yönetimi ara zamma karşı. Bunun nedeni ise asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi.

Memurlar ve emekliler temmuz ayında zam alacak. Fakat iş asgari ücrete geldiğinde ekonomi yönetimi ara zamma karşı. Bunun nedeni ise asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi.

Kulislerde asgari ücrete ara zam yapılabileceği yönünde haberler dolaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.

Kulislerde asgari ücrete ara zam yapılabileceği yönünde haberler dolaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.

Çalışma Bakanı Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak. Asgari ücret için aralıkta yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak. Asgari ücret için aralıkta yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

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