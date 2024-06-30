Polis, Doktor, Öğretmen, İmam: Temmuz Zammı Sonrası Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Polis, Doktor, Öğretmen, İmam: Temmuz Zammı Sonrası Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Asgari ücretli çalışanların bu yıl ekonomik hedefler nedeniyle ara zam alması beklenmezken, memur maaşları temmuz ayıyla birlikte yeniden yükselecek. Peki temmuz zammı sonrası hangi memur ne kadar alacak?
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Efendim öncelikle şunu şunu belirtelim; yüzde 75'in üstünde seyreden enflasyona rağmen bu yıl asgari ücretli temmuz ayını zam almadan geçirecek. Bunun nedeni ise asgari ücret zammın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi.
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Memurlar için ise durum biraz daha farklı. Memur maaşları, her yıl 2 kere zamlanıyor. Sene başında yüzde 49,25 zam alan memurların zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz günü enflasyon rakamlarını açıklamasıyla bir kez daha netleşecek.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Mayıs ayında açıklanan enflasyonla birlikte ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22,72. Piyasa katılımcıları anketine göre, haziranda gelecek aylık enflasyon ise 2,52 seviyesinde.
Bu durumda kabaca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak.
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Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ortalama 37 bin 500 lira olan memur maaşı da 45 bin TL bandına çıkacak.
Zamla birlikte polis memuru 51 bin 676 lira, öğretmen 46 bin 650 lira, imam 48 bin 342, hemşire 46 bin 276, doktor ise 65 bin 70 lira maaş alacak.
Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin hazırladığı tabloya göre, temmuz ayındaki zamla hangi memurun ne kadar maaş alacağı ise şöyle 👇
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menzilcilere iyi para veriyorlar gereksiz milyon tane memur var bir işe yaramayan ama tasarrufu halk yapsin zam var mı yok akepe adaleti
memurlari doyuramadik gitti.. emekli asgarî ücretli ölüme terk edilsin zaten
2-4-6 yıl üniversite oku atanmak için sağda solda sürün sende memur ol. Doktorların,hemşirelerin annesi babası sabancı torunu değil hepsi gariban evladı .
İmamın ne özelliği varda öğretmenden fazla alıyor hakkımı helal etmiyorum