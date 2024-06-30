Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bir Sigara İzmariti Ciğerlerimizi Yaktı: İzmir'deki Büyük Yangının Çıkış Anı Ortaya Çıktı!

Bir Sigara İzmariti Ciğerlerimizi Yaktı: İzmir'deki Büyük Yangının Çıkış Anı Ortaya Çıktı!

yangın
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 14:14

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yakalandı.

Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı fark ediliyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları yine ciğerlerimizi yaktı.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları yine ciğerlerimizi yaktı.
cdnuploads.aa.com.tr

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.
cdnuploads.aa.com.tr

Çeşme'de 50 hektar alanı küle çeviren yangına ise her yaz olduğu gibi yine bir sigara izmariti neden oldu.

Çeşme'de 50 hektar alanı küle çeviren yangına ise her yaz olduğu gibi yine bir sigara izmariti neden oldu.

İşte sorumsuzca atılan sigara izmariti nedeniyle başlayan yangında güvenlik kamerası görüntüleri 👇

İlgili haberler 👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
10
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın