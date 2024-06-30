Bir Sigara İzmariti Ciğerlerimizi Yaktı: İzmir'deki Büyük Yangının Çıkış Anı Ortaya Çıktı!
Bir Sigara İzmariti Ciğerlerimizi Yaktı: İzmir'deki Büyük Yangının Çıkış Anı Ortaya Çıktı!
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İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları yine ciğerlerimizi yaktı.
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Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.
Çeşme'de 50 hektar alanı küle çeviren yangına ise her yaz olduğu gibi yine bir sigara izmariti neden oldu.
İşte sorumsuzca atılan sigara izmariti nedeniyle başlayan yangında güvenlik kamerası görüntüleri 👇
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