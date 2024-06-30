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Tarım Bakanı Yangınların Kontrol Altına Alındığını Açıkladı: Sigara İzmaritinden Çıkmış!

Tarım Bakanı Yangınların Kontrol Altına Alındığını Açıkladı: Sigara İzmaritinden Çıkmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.06.2024 - 10:55 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 11:10

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. 

Tarım Bakanı Yumaklı: 'İzmir'deki 3 yangın kontrol altında. Çeşme yangını sigara izmaritinden çıktı bu kişi gözaltında. Selçuk yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu anda herhangi aktif bir yangınımız yok.'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum.'

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