Tarım Bakanı Yangınların Kontrol Altına Alındığını Açıkladı: Sigara İzmaritinden Çıkmış!
Tarım Bakanı Yangınların Kontrol Altına Alındığını Açıkladı: Sigara İzmaritinden Çıkmış!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım Bakanı Yumaklı: 'İzmir'deki 3 yangın kontrol altında. Çeşme yangını sigara izmaritinden çıktı bu kişi gözaltında. Selçuk yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu anda herhangi aktif bir yangınımız yok.'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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