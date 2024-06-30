Tarım Bakanı Yangınların Kontrol Altına Alındığını Açıkladı: Sigara İzmaritinden Çıkmış!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Bakanı Yumaklı: 'İzmir'deki 3 yangın kontrol altında. Çeşme yangını sigara izmaritinden çıktı bu kişi gözaltında. Selçuk yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Şu anda herhangi aktif bir yangınımız yok.'

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