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İzmir’de Orman Yangını Büyüyor: MSB Helikopterleri de Müdahale Ediyor

İzmir’de Orman Yangını Büyüyor: MSB Helikopterleri de Müdahale Ediyor

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.06.2024 - 16:14

İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, yangını söndürmek için envanterdeki 5 helikopterin de bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da; İzmir’de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı da; İzmir’de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

Yangından görüntüler 👇

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bocih173

CHP Belediyesi'nin peşkeş çalışmaları.

gülsenem kaya

kendi yozlasmis zihniyetinle karistirdin belliki 😁

Sadece Hera

Bizim buraya yakın bir yer. Öğlen bir sürü itfaiye aracı geçti yoldan. İnşallah bir an önce söndürürler ya onca hayvan var orada

Gandalf Kitty

yangın sezonu açıldı hadi bakalım gelsin oteller