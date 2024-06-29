İzmir’de Orman Yangını Büyüyor: MSB Helikopterleri de Müdahale Ediyor
İzmir’de Orman Yangını Büyüyor: MSB Helikopterleri de Müdahale Ediyor
İzmir’in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, yangını söndürmek için envanterdeki 5 helikopterin de bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
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Yangın, saat 13.00 sıralarında sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.
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Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı da; İzmir’de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini açıkladı.
Yangından görüntüler 👇
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CHP Belediyesi'nin peşkeş çalışmaları.
kendi yozlasmis zihniyetinle karistirdin belliki 😁
Bizim buraya yakın bir yer. Öğlen bir sürü itfaiye aracı geçti yoldan. İnşallah bir an önce söndürürler ya onca hayvan var orada
yangın sezonu açıldı hadi bakalım gelsin oteller