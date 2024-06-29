Eski Belediye Başkanı Yapmıştı: Tartışılan Atatürk Rölyefi Kaldırıldı
Eski Belediye Başkanı Yapmıştı: Tartışılan Atatürk Rölyefi Kaldırıldı
Edirne’nin Havsa ilçesinde geçtiğimiz yıllarda ilçe girişine asılan Atatürk rölyefi, yeni başkan Hüseyin Özden tarafından yerinden kaldırıldı. İlçeye, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün’ün hediye ettiği Atatürk Anıtı konuldu.
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AK Partili Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından ilçede yapılan Atatürk rölyefi (kabartması) tepki çekmişti.
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Atatürk’e benzerliği sorgulanan rölyef, CHP’li yeni belediye başkanı tarafından kaldırıldı.
İlçeye İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün’ün hediye ettiği Atatürk anıtı koyuldu.
Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Atatürk rölyefinin Atatürk’e benzemediği gerekçesiyle büyük tepkilere neden olduğunu belirterek, seçim çalışmalarında söz verdikleri Atatürk Anıtı’nı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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