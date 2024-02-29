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Sakarya’da Atatürk Büstüne Saldırı: Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Sakarya’da Atatürk Büstüne Saldırı: Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Sakarya Atatürk Heykeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 17:52

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeli, bir kişi tarafından balta ile parçalanmak istemişti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı saldırgan Y.U., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada da tepki çekmişti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada da tepki çekmişti.

Y.U. isimli kişi, elindeki baltayla Atatürk büstünü parçalamak istemişti.

Y.U. isimli kişi, elindeki baltayla Atatürk büstünü parçalamak istemişti.

Saldırı görüntüleri 👇

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

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