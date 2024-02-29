Sakarya’da Atatürk Büstüne Saldırı: Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
Sakarya’da Atatürk Büstüne Saldırı: Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada da tepki çekmişti.
Y.U. isimli kişi, elindeki baltayla Atatürk büstünü parçalamak istemişti.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.
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