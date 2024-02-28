Atatürk’e Hakaret Edenlere Tepki Gösteren İmamın Lojmanı Yandı, Evsiz Kaldı!
Atatürk’e Hakaret Edenlere Tepki Gösteren İmamın Lojmanı Yandı, Evsiz Kaldı!
Eski milletvekili Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid’in torunlarından birinin evlendiği törende Atatürk’e ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara ağır hakaretler etmiş, imam Halil Konakçı da gülerek amin demişti. Beşiktaş Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise Atatürk’e hakaret eden kişilere tepki göstermişti. İmam Gümüşcü ve ailesinin kaldığı lojmanda yangın çıktığı ve Gümüşçü ailesinin evsiz kaldığı ortaya çıktı.
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2. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğünde çekilen görüntüler uzun süre tartışılmıştı.
Görüntülerde, eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret ettiği yer alıyordu.
Beşiktaş’ta bulunan Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise yaşananlara “Cumhuriyetin kurucusu, mensubu olduğum Diyanet İşleri Başkanlığını kuran, Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışmasını başlatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” diyerek tepki göstermişti.
İmam Ferdi Gümüşçü’nün ailesiyle birlikte yaşadığı lojmanda yangın çıktığı ve lojmanın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
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