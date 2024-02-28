Atatürk’e Hakaret Edenlere Tepki Gösteren İmamın Lojmanı Yandı, Evsiz Kaldı!

Eski milletvekili Şevki Yılmaz, 2. Abdülhamid’in torunlarından birinin evlendiği törende Atatürk’e ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara ağır hakaretler etmiş, imam Halil Konakçı da gülerek amin demişti. Beşiktaş Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise Atatürk’e hakaret eden kişilere tepki göstermişti. İmam Gümüşcü ve ailesinin kaldığı lojmanda yangın çıktığı ve Gümüşçü ailesinin evsiz kaldığı ortaya çıktı.