Dua ile Atatürk'e Hakaret! Orhan Osmanoğlu’nun Kızının Düğününde Çekildiği İddia Edilen Görüntülere Tepki

Aralarında imam Halil Konakçı ve II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun da olduğu bir grup, bir imamın “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” şeklinde duasına hep birlikte ‘amin’ dedi.

İşte II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde çekildiği iddia edile görüntüler…