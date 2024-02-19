Dua ile Atatürk'e Hakaret! Orhan Osmanoğlu’nun Kızının Düğününde Çekildiği İddia Edilen Görüntülere Tepki
Dua ile Atatürk'e Hakaret! Orhan Osmanoğlu’nun Kızının Düğününde Çekildiği İddia Edilen Görüntülere Tepki
Aralarında imam Halil Konakçı ve II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun da olduğu bir grup, bir imamın “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” şeklinde duasına hep birlikte ‘amin’ dedi.
İşte II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde çekildiği iddia edile görüntüler…
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II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dua eden bir imam, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek ““Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” diyor, aralarında Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı gibi isimlerin olduğu kalabalık da her bir ağızdan ‘amin’ diyor.
İşte tepkilere neden olan görüntüler…
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